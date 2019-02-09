В США предложили узаконить марихуану на всей территории страны
Американские сенаторы рассмотрят вопрос о легализации марихуаны по всей территории США
В США марихуана может быть легализована по всей стране. Соответствующий законопроект был подан в американский Сенат.
"Новый законопроект в сенатскую пятницу ознаменует тектоническое изменения в законодательстве США о наркотиках, легализовав марихуану по всей стране", – заявили журналисты издания Futurism.
В свою очередь, сенатор от штата ОрегонРон Уайден, представивший законопроект, "федеральный запрет на марихуану неправильный – просто и ясно".
"Слишком много жизней было потрачено впустую, и слишком много экономических возможностей было упущено", - подчеркнул он.
По новому законопроекту S.420 администрации по борьбе с наркотиками США предоставляется 60 дней, чтобы исключить каннабис из списка контролируемых веществ. Им также устанавливается налог на вещество и механизм выдачи разрешений на розничную продажу и специальную маркировку, такую как у табака и алкоголя.
"Это было бы огромным сдвигом, поскольку только отдельные штаты за последние десятилетия позволили частичную легализацию и декриминализацию каннабиса, но федеральное правительство по-прежнему считает это веществом "Списка I" – наряду с тяжелыми наркотиками, такими как метамфетамин и героин", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в США власти решили совместить промежуточные выборы в Конгресс с референдумом насчет легализации марихуаны.
1 ноября приняло Великобритании приняло закон о легализации употребления марихуаны в медицинских целях.
Также, как мы уже писали, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обещал рассмотреть возможность легализации наркотиковради борьбы с насилием в стране.
Кроме того, этим летом Канада стала первой из стран "Большой двадцатки", полностью легализовавшей марихуану.
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