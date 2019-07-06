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В США представили стратегию противодействия Кремлю

6 июля, 01:53

В нем представлены меры противодействия влиянию России в Европе, в частности в Украине

Фото: Pixabay

В США представили стратегию противодействия Кремлю

Американское противодействие Кремлю – в США представили стратегию

В нем представлены меры противодействия влиянию России в Европе, в частности в Украине. 

Директор Агентства США по международному развитию (USAID – ред) Марк Грин представил стратегию по противодействию злонамеренному влиянию Кремля. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте агентства.

Сам документ опубликован на сайте USAID 27 июня. В нем представлены меры противодействия влиянию России в Европе, в частности в Украине и в Молдове.

"Концепция отвечает на вызовы, связанные с негативным влиянием Кремля, путем создания экономической и демократической устойчивости стран", — говорится в документе.

Главная цель, указанная в концепции, — повышение устойчивости стран — партнеров США. Для ее достижения USAID ставит четыре задачи: противодействие усилиям по подрыву демократических институтов, сопротивление манипулированию информацией, сокращение экономической и энергетической уязвимости. Последнее предполагает укрепление энергетической безопасности и сокращение зависимости партнерских для США государств от контролируемых РФ энергоресурсов.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Украине и противодействие российской агрессии

Напомним, ранее Помпео заявил, что НАТО является важным инструментом для устрашения России .

Также сообщалось, что на встрече в Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас и Помпео обсудили вопросы международной политики относительно Украины .

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Тег Россия, США, кремль, стратегия, противодействие, USAID

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Источник:

ТАСС

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