В США представили стратегию противодействия Кремлю
В нем представлены меры противодействия влиянию России в Европе, в частности в Украине
В США представили стратегию противодействия Кремлю
Американское противодействие Кремлю – в США представили стратегию
В нем представлены меры противодействия влиянию России в Европе, в частности в Украине.
Директор Агентства США по международному развитию (USAID – ред) Марк Грин представил стратегию по противодействию злонамеренному влиянию Кремля. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте агентства.
Сам документ опубликован на сайте USAID 27 июня. В нем представлены меры противодействия влиянию России в Европе, в частности в Украине и в Молдове.
"Концепция отвечает на вызовы, связанные с негативным влиянием Кремля, путем создания экономической и демократической устойчивости стран", — говорится в документе.
Главная цель, указанная в концепции, — повышение устойчивости стран — партнеров США. Для ее достижения USAID ставит четыре задачи: противодействие усилиям по подрыву демократических институтов, сопротивление манипулированию информацией, сокращение экономической и энергетической уязвимости. Последнее предполагает укрепление энергетической безопасности и сокращение зависимости партнерских для США государств от контролируемых РФ энергоресурсов.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Украине и противодействие российской агрессии.
Напомним, ранее Помпео заявил, что НАТО является важным инструментом для устрашения России .
Также сообщалось, что на встрече в Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас и Помпео обсудили вопросы международной политики относительно Украины .
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В США представили стратегию противодействия Кремлю". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Страна Евросоюза поможет Украине противостоять российским шпионам
Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес и глава СБУ обещали углублять сотрудничество стран в противодействии спецслужбам РФ