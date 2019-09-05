В США представители соцсетей и власти обсудили защиту выборов от вмешательства

Консультации были посвящены анализу возникающих угроз и подготовке к предстоящим выборам

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Сотрудники разведывательных служб и правоохранительных органов США встретились с представителями крупных технологических компаний и обсудили меры по предотвращению возможного вмешательства в предстоящие президентские выборы в стране. Об этом сообщил телеканал NBC.

По словам его источников, консультации состоялись в городе Менло-Парк, что в штате Калифорния. В нем находится головной офис компании Facebook. Во встрече приняли участие официальные лица из аппарата директора Национальной разведки США, сотрудники ФБР и министерства внутренней безопасности, а также представители Facebook, компаний Google, Twitter и Microsoft.

Глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер уточнил, что консультации были посвящены анализу возникающих угроз и подготовке к предстоящим выборам. "В Facebook мы разработали всеобъемлющую стратегию для ликвидации прежних уязвимостей, в то же время мы проводим анализ и действуем на упреждение в связи с новыми угрозами", — отметил он. По мнению Глейхера, "ни одна организация не может самостоятельно решить задачи по укреплению безопасности при проведении выборов и противодействию информационным операциям".

В компании Twitter отметили, что готовы к участию в совместной работе с целью противодействия вмешательству в выборы. В Microsoft подтвердили, что представители компании участвовали в консультациях.

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Руководитель отдела по информационной безопасности Google Ричард Салгадо сообщил журналистам газеты The New York Times, что компания "продолжит отслеживать свои платформы и будет предоставлять важную информацию правоохранительным органам и другим фирмам, работающим в отрасли".

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Напомним, что власти России воздействовали на избирательную инфраструктуру США минимум в период 2014–2017 годов. Об этом говорится в докладе, который был подготовлен специальным комитетом по разведке Сената Конгресса США по итогам проведенного им двухпартийного расследования обстоятельств имевшего места иностранного вмешательства в ход американских президентских выборов 2016 года.

Добавим, что спецслужбы США инкриминируют вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России. Расследованием этих имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что угроза вмешательства России в американские выборы не ограничится опытом прошлых лет, она будет сохраняться в течение следующих десятилетий.

"Должны ожидать, что россияне продолжат заниматься этим и в 2050 году", – отметил Помпео.

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