В США предупредили о риске второй волны распространения коронавируса

С высокой долей уверенности можно говорить о том, что большинство людей пока не были подвержены влиянию вируса

Темпы распространения коронавируса нового типа не удастся снизить, если люди прекратят соблюдать меры предосторожности до разработки вакцины. Такое мнение высказал американский врач-инфекционист, бывший глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Том Фриден в беседе с главой американской компании Facebook Марком Цукербергом.

Фриден указал, что меры предосторожности необходимо соблюдать как минимум до появления вакцины, разработка которой, по его словам "может занять один-два года". "С высокой долей уверенности можно говорить о том, что большинство людей пока не были подвержены влиянию вируса. Даже в столь сильно пострадавшем от вируса городе, как Нью-Йорк, подавляющее большинство людей не заражены, у них нет иммунитета, — подчеркнул он. — Поэтому если люди вновь начнут выходить на улицу и вирус продолжит передаваться от человека к человеку, мы будем наблюдать такой же масштаб его распространения".

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Специалист подчеркнул, что строить какие-либо прогнозы в настоящий момент сложно, так как многие аспекты поведения вируса пока не изучены. "Мы не знаем, как поведет себя вирус в других погодных условиях, мутирует ли он, будет ли он столь же смертельным и станет ли так же стремительно передаваться. Но, исходя из наших наблюдений к настоящему моменту, очевидно, что как только люди возобновят социальную активность, его распространение возобновится, — указал он. — Поэтому так важно оградить от его воздействия наиболее уязвимые категории населения — людей старшего поколения и тех, кто страдает от хронических заболеваний".

Ранее о риске второй волны распространения вируса заявлял нынешний глава ЦКПЗ Роберт Редфилд в интервью Национальному общественному радио. По его мнению, пандемия вновь напомнит о себе "поздней осенью — в начале зимы".

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