В США предупредили о риске второй волны распространения коронавируса

Темпы распространения коронавируса нового типа не удастся снизить, если люди прекратят соблюдать меры предосторожности до разработки вакцины. Такое мнение высказал американский врач-инфекционист, бывший глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Том Фриден в беседе с главой американской компании Facebook Марком Цукербергом.
Фриден указал, что меры предосторожности необходимо соблюдать как минимум до появления вакцины, разработка которой, по его словам "может занять один-два года". "С высокой долей уверенности можно говорить о том, что большинство людей пока не были подвержены влиянию вируса. Даже в столь сильно пострадавшем от вируса городе, как Нью-Йорк, подавляющее большинство людей не заражены, у них нет иммунитета, — подчеркнул он. — Поэтому если люди вновь начнут выходить на улицу и вирус продолжит передаваться от человека к человеку, мы будем наблюдать такой же масштаб его распространения".
Специалист подчеркнул, что строить какие-либо прогнозы в настоящий момент сложно, так как многие аспекты поведения вируса пока не изучены. "Мы не знаем, как поведет себя вирус в других погодных условиях, мутирует ли он, будет ли он столь же смертельным и станет ли так же стремительно передаваться. Но, исходя из наших наблюдений к настоящему моменту, очевидно, что как только люди возобновят социальную активность, его распространение возобновится, — указал он. — Поэтому так важно оградить от его воздействия наиболее уязвимые категории населения — людей старшего поколения и тех, кто страдает от хронических заболеваний".
Ранее о риске второй волны распространения вируса заявлял нынешний глава ЦКПЗ Роберт Редфилд в интервью Национальному общественному радио. По его мнению, пандемия вновь напомнит о себе "поздней осенью — в начале зимы".
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