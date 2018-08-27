В США признали российскую "Армату" бесполезной

К 2021 году Минобороны России запланировало получить 132 танка Т-14 и боевых машин пехоты Т-15, созданных на базе универсальной гусеничной платформы "Армата"

Несмотря на то, что Россия, демонстрируя возможности на международном форуме "Армия-2018", постепенно начинает принимать на вооружение новую технику, "принципиально ничего не изменилось", пишет в The National Interest эксперт Дэйв Маджумдар.

По его мнению, поскольку российские военные начнут получать новую технику, в частности танки Т-14 "Армата" и T-90M, в "небольшом количестве", основой сил останется T-72Б3 и другие "обновленные версии существующих машин".

"России не нужно огромное количество машин, таких как "Армата", чтобы доминировать над своими соседями на постсоветском пространстве", — считает Маджумдар.

Также американское издание признает, что производительность модернизированного T-90M существенно превышает таковую у оригинального T-90A, который в настоящее время используется Сухопутными войсками России.

В августе 2018 года американский эксперт Джозеф Тревитик на страницах The Drive написал, что технологии, использованные при разработке российского танка Т-14 "Армата", окажутся полезными при создании другой боевой машины, а в настоящее время Россия, отказавшись от массового оснащения новой техникой, максимально использует вооружение бывшего СССР.

К 2021 году Минобороны России запланировало получить 132 танка Т-14 и боевых машин пехоты Т-15, созданных на базе универсальной гусеничной платформы "Армата".

Накануне президент Украины Петр Порошенко принял участие в открытии выставки военной техники и вооружения на Михайловской площади в Киеве, посвященной празднованию 27-й годовщины независимости страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, украинский лидер вручил представителям воинских частей сертификаты на вооружение и технику. В частности, военные получили новые переносные противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П" и легкие переносные ракетные комплексы "Корсар".

Кроме того, на выставке представлены такие образцы вооружения, как зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", танк БМ "Оплот", танк Т-72АМТ, модернизированный танк Т-64БВ, БМП-1Т с боевым модулем "Копье", бронетранспортеры БТР-3ДА, БТР-4Е, бронированный санитарно-эвакуационный автомобиль БММ-4С, а также тактическую бронированную колесную машину "Дозор-Б", специализированные бронированные автомобили "Халк", "Спартан", "Кугуар". Также киевляне смогут посмотреть на тактические беспилотные авиационные комплексы различных модификаций и образцы крупнокалиберных снарядов украинского производства, изготовленные по стандартам НАТО.

Ранее в сети появились первые фото новой украинской САУ "Богдана".