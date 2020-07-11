В США признали виновным гражданина РФ: взломал более 100 млн аккаунтов

Американский суд признал россиянина Евгения Никулина виновным во взломе около 117 миллионов аккаунтов социальных сетей в 2012 году.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Россиянина признали ответственным за одну из крупнейших утечек данных в истории США, когда было украдено около 117 млн кодов входа.

Ему грозит до 10 лет тюрьмы за продажу краденых данных и установки вредоносных программ на защищенных компьютерах, а также пять лет по обвинению в заговоре и компьютерном взломе, и, кроме того, обязательном двухлетнем сроке за кражу личных данных.

Стоит отметить, что Никулина задержали в Праге по запросу Интерпола в октябре 2016 года. Его выдачи требовала Россия, а сам он просил убежища в Чехии.

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В апреле 2018 Никулин был экстрадирован в США, а позже Конституционный суд Чехии признал это решение незаконным.

Напомним, недавно в Черновицкой области задержали подростка, который завладел личными данными интернет-пользователей, а потом продавал их на хакерском форуме и через один из мессенджеров.

Ранее в Ивано-Франковске Служба безопасности Украины задержала хакера, известного по всему миру под ником "Sanix". Он оказался украинцем. Всемирную известность мужчина приобрел в начале 2019 года. Именно тогда он выложил на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных паролей.

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