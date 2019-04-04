В США призвали Турцию выбрать между НАТО и российскими С-400
По словам Пенса, закупка С-400"представляет большую опасность для НАТО".
Турции придется сделать выбор между партнерством с Организацией Североатлантического договора (НАТО) и закупкой у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом в среду заявил вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Вашингтоне на конференции, приуроченной к двухдневному совещанию глав внешнеполитических ведомств стран — участниц НАТО.
"Турция должна выбрать. Она хочет оставаться критически важным партнером в самом успешном военном альянсе в истории или хочет рисковать безопасностью этого партнерства, принимать безрассудные решения, который ставят под угрозу весь альянс", — заявил вице-президент. По его словам, закупка С-400"представляет большую опасность для НАТО".
Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что американское правительство выступает за то, чтобы Турция продолжала оставаться участницей программы создания F-35 и при этом не стала бы доводить до конца реализацию контракта на приобретение у РФ С-400. По словам Шанахана, Вашингтон продолжает убеждать Анкару в необходимости купить американские противоракетные комплексы Patriot вместо С-400.
Ранее сообщалось, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400.
Напомним, 29 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос о покупке Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 уже не подлежит обсуждению, поскольку является окончательно решенным.
Таким образом, Чавушоглу подтвердил, что Турция не намерена отказываться от своих обещаний по сделке о поставках С-400.
Напомним, что США ранее предупредили Турцию о том, что закупка зенитных ракетных систем С-400 у России может привести к пересмотру участия Анкарыв программе создания американских истребителей пятого поколения F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем и даже санкциям.
В ответ на это пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик указал Соединенным Штатам на то, что они вышли за рамки допустимого.
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