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В США призывают обнародовать доклад Мюллера

Сегодня, 01:55

Если Минюст не опубликует доклад Мюллера, то Конгресс должен использовать свои полномочия

Фото: Pixabay
В США призывают обнародовать доклад Мюллера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/87f/ae2/5c887fae2856c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/87f/ae2/5c887fae2856c.jpg США Если Минюст не опубликует доклад Мюллера, то Конгресс должен использовать свои полномочия

Правозащитная организация "Американский союз защиты гражданских свобод" призвала власти США опубликовать доклад, подготовленный спецпрокурором Робертом Мюллером по итогам расследования приписываемого РФ вмешательства в президентские выборы.

"Американцы имеют право знать, связаны ли президент США Дональд Трамп и его окружение с властями России и попытками повлиять на исход наших выборы. Если Минюст не опубликует доклад Мюллера, то Конгресс должен использовать свои полномочия, чтобы убедиться, что правда будет обнародована", – говорится в сообщении.

В пятницу Мюллер завершил свое расследование и передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Барр теперь может представить собственный отчет на основе доклада Мюллера. Кроме того, он проинформировал юридические комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса США о планах уже в эти выходные сообщить им об основных выводах спецпрокурора.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа. 

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Тег США, конгресс, Трамп, РФ, Мюллер

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Источник:

ТАСС

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