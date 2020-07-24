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В США проголосовали за проект военного бюджета: сколько миллионов может получить Украина

24 июля, 01:30

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

86 сенаторов поддержали документ, 14 высказались против

Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта военного бюджета на 740,5 млрд долларов.

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Украина в следующем финансовом году по военной линии от США может получить 250 млн долларов, – сообщалось в трансляции заседания Сената.

Кроме того, отмечается в тексте законопроекта, сенаторы "продлевают ограничения на предоставление чувствительной информации России о противоракетной обороне" США. Законодатели также оставили содержащееся в прежних оборонных бюджетах "ограничения на военное сотрудничество с Россией и любые действия, в результате которых признается российский суверенитет над Крымом".

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86 сенаторов поддержали документ, 14 высказались против.

Ранее свою версию проекта оборонного бюджета одобрила Палата представителей. Теперь обе версии должны быть согласованы комиссией из представителей обеих палат. После этого конгрессмены и сенаторы вновь должны будут проголосовать за согласованный документ. Итоговый проект бюджета будет направлен главе американского государства Дональду Трампу на подпись.

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бюджет США оборона Украина санкции

Источник: ТАСС

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