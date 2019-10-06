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В США прогремели взрывы на Октоберфесте: есть пострадавшие, видео с места происшествия

6 октября, 10:18

В результате пострадали посетители и пожарные

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Несколько взрывов прогремели рядом с местом проведения пивного фестиваля "Октоберфест" в американском городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния) неподалеку от Лос-Анджелеса. Как сообщила телекомпания NBC, пострадали несколько человек.

По предварительным данным, взорвался трансформатор, который располагался на одном из столбов линии электропередач. В результате опора упала на землю, после чего загорелась. Очевидцы при этом сообщают о минимум трех взрывах.

Также сообщается, что несколько посетителей фестиваля и приехавшие по вызову пожарные получили ранения. Точное число пострадавших неизвестно, однако, как отмечает телеканал CBS, травмы получили не менее четырех человек. Посетители фестиваля эвакуированы.

Октоберфест – это самое большое народное гуляние в мире, которое ежегодно привлекает более шести миллионов туристов. В 2019 году праздник будет длиться с 21 сентября по 6 октября.

Смотрите видео, как празднуют Октоберфест в Германии:

Кроме того, мы писали, что в центре Херсона в ночь на 4 октября прогремел взрыв в здании общежития. Жильцом одной из комнат оказался советник областного руководителя Богдан Ковалев – именно под его окнами неизвестные заложили взрывчатку.

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