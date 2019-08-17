В США произошел сбой в системе таможни в аэропортах

/ Фото: pexels.com

Сбой работы произошел в компьютерной системе службы таможенного контроля в американских аэропортах. Об этом сообщил телеканал Fox News Channel.

Сообщения о сбое в работе компьютерных систем подтвердили в Twitter нью-йоркский международный аэропорт имени Джона Кеннеди и международный аэропорт Лос-Анджелеса, что в штате Калифорния.

Реклама

"Для вашей информации — таможня столкнулась с системным сбоем по всей стране", — говорится в сообщении аэропорта Нью-Йорка. В сообщении воздушной руководства гавани Лос-Анджелеса отмечается, что служба таможенного контроля "испытывает проблемы, которые, очевидно, затронули множество аэропортов". "Сотрудники досматривают пассажиров вручную. Поэтому, пожалуйста, сверяйтесь с актуальной информацией о каких-либо возможных изменениях, касающихся вашего рейса, предоставленной вашей авиакомпанией", — подчеркивается в заявлении.

Напомним, что ранее пятерых человек засыпало из-за обрушения грунта при работах в аэропорту Новосибирска в России, всех их госпитализировали.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту инцидента со сбитыми фонарями на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.

Добавим, ранее пассажирский самолет Sukhoj Superjet-100 из-за вибрации двигателя совершил экстренную посадку в самарском аэропорту "Курумоч".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама