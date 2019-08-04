В США произошла еще одна стрельба: семеро пострадавших

В одном из парков города Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. Пострадали по меньшей мере семь человек, сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье в центре города. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. На данный момент правоохранители разыскивают стрелка. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.
Отметим, что сегодня это не первый подобный инцидент в США. Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 3 на 4 августа (по киевскому времени) в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) погибли по меньшей мере 19 человек и еще десятки были ранены. Читайте подробности стрельбы в Техасе. В американских СМИ сообщают, что мэр Эль-Пасо Ди Марго заявил о задержании троих подозреваемых.
Кроме того, сегодня в США произошла еще одна стрельба, в результате которой погибли около семи человек и еще 24 получили ранения. Нападение случилось в американском городе Дейтон, штат Огайо. Позже стало известно, что стрелок был убит полицией.
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