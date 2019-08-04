Состояние одного из пострадавших медики оценивают как критическое

/ Фото: AFP

В США произошла еще одна стрельба: семеро пострадавших https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0,%20%D0%A1%D0%A8%D0%90,%20%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0,%20%D0%A1%D0%A8%D0%90,%20%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82 2019-08-04T18:21:00+03:00 США Состояние одного из пострадавших медики оценивают как критическое

В одном из парков города Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. Пострадали по меньшей мере семь человек, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в центре города. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. На данный момент правоохранители разыскивают стрелка. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

Отметим, что сегодня это не первый подобный инцидент в США. Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 3 на 4 августа (по киевскому времени) в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) погибли по меньшей мере 19 человек и еще десятки были ранены. Читайте подробности стрельбы в Техасе. В американских СМИ сообщают, что мэр Эль-Пасо Ди Марго заявил о задержании троих подозреваемых.

Кроме того, сегодня в США произошла еще одна стрельба, в результате которой погибли около семи человек и еще 24 получили ранения. Нападение случилось в американском городе Дейтон, штат Огайо. Позже стало известно, что стрелок был убит полицией.

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