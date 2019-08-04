Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

В США произошла еще одна стрельба: семеро пострадавших

Сегодня, 18:21

Состояние одного из пострадавших медики оценивают как критическое

/ Фото: AFP

В США произошла еще одна стрельба: семеро пострадавших https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0,%20%D0%A1%D0%A8%D0%90,%20%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0,%20%D0%A1%D0%A8%D0%90,%20%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82 США Состояние одного из пострадавших медики оценивают как критическое

В одном из парков города Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. Пострадали по меньшей мере семь человек, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в центре города. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. На данный момент правоохранители разыскивают стрелка. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

Отметим, что сегодня это не первый подобный инцидент в США. Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 3 на 4 августа (по киевскому времени) в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) погибли по меньшей мере 19 человек и еще десятки были ранены. Читайте подробности стрельбы в Техасе. В американских СМИ сообщают, что мэр Эль-Пасо Ди Марго заявил о задержании троих подозреваемых.

Кроме того, сегодня в США произошла еще одна стрельба, в результате которой погибли около семи человек и еще 24 получили ранения. Нападение случилось в американском городе Дейтон, штат Огайо. Позже стало известно, что стрелок был убит полицией.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

США парк стрельба чикаго пострадавшие

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Зеленский по телефону поговорил с Трампом
Зеленский по телефону поговорил с ТрампомПолитика
Чалый рассказал, как в США относятся к президенству Зеленского
Чалый рассказал, как в США относятся к президенству ЗеленскогоПолитика
Почему США медлят с санкциями против
Почему США медлят с санкциями против "Северного потока – 2": эксперт поделился версиейЭкономика
В Америке самолет приземлился прямо на автостраду (видео)
В Америке самолет приземлился прямо на автостраду (видео)США
Санкції США влучать
Санкції США влучать "в яблучко" "Північного потоку – 2"Экономика

Новости партнеров

Michelle Yeoh's Big Split
Michelle Yeoh's Big Split
Online Dating Sites That May Actually Surprise You
Online Dating Sites That May Actually Surprise You
Online Dating Sites That Can Surprise You
Online Dating Sites That Can Surprise You
Who Is Your Perfect Match According To Your Zodiac Sign
Who Is Your Perfect Match According To Your Zodiac Sign
10 Most Drool-Worthy Asian Actresses Of All Time
10 Most Drool-Worthy Asian Actresses Of All Time