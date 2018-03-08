В США произошла очередная стрельба в школе

Десятиклассник показывал одноклассникам оружие и оно случайно сработало

В средней школе города Бирмингем (штат Алабама) произошла стрельба. Один человек погиб, двое ранены. Об этом сообщает CBS News.

"Два студента были серьезно ранены и одна студентка умерла по дороге в больницу", – говорится в сообщении.

Полиция сообщает, что стрельба произошла "случайно": десятиклассник показывал одноклассникам оружие и оно случайно сработало.

Неизвестно, задержали ли виновного.

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Напомним, 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами. Подозреваемый – 19-летний Джеймс Эрик Дэвис-младший. Его задержали сегодня, 3 марта.

Двое погибших в результате стрельбы в общежитии университета в американском штате Мичиган оказались родителями нападающего. По данным полиции, пара приехала в университет, чтобы забрать своего сына домой на недельные весенние каникулы, но 19-летний парень открыл стрельбу по родителям.

Напомним, не так давно, 28 февраля, в старшей школе в американском городе Далтон, штат Джорджия, учитель забаррикадировался в классе и открыл огонь.

Также ранее стрельба произошла в средней школе Marjory Stoneman Douglas,которая находится в 30 милях к северу от Форт-Лодердейла, Флорида.

В результате действий стрелка было убито 17 человек, более 50 получили ранения.