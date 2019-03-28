В США произошла стрельба, есть погибшие

Трое человек получили ранение из-за стрельбы на улице

Фото: Pixabay

В США произошла стрельба, есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/982/37b/5c898237ba5d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/982/37b/5c898237ba5d2.jpg 2019-03-28T03:26:15+02:00 США Трое человек получили ранение из-за стрельбы на улице

Неизвестный открыл стрельбу на улице в американском Сиэтле, три человека были ранены, один убит.

Нападавший задержан. Какими мотивами он руководствовался, пока не уточняется.

Напомним, что ранее мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, после чего скрылся с места происшествия.

Известно, что в результате произошедшего три человека погибли и еще девять пострадали. Все потерпевшие были госпитализированы.

Следователи не нашли доказательств, которые бы свидетельствовали, что мужчина знал лично кого-либо из жертв. Как уже сообщалось, его родные заявили, что он мог стрелять в родственника из-за семейной ссоры.

Добавим, что ранее после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы. Также мы писали о том, что Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В США произошла стрельба, есть погибшие". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.