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В США произошла стрельба, есть погибшие

Сегодня, 03:26

Трое человек получили ранение из-за стрельбы на улице

Фото: Pixabay
В США произошла стрельба, есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/982/37b/5c898237ba5d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/982/37b/5c898237ba5d2.jpg США Трое человек получили ранение из-за стрельбы на улице

Неизвестный открыл стрельбу на улице в американском Сиэтле, три человека были ранены, один убит.

Нападавший задержан. Какими мотивами он руководствовался, пока не уточняется.

Напомним, что ранее мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, после чего скрылся с места происшествия.

Известно, что в результате произошедшего три человека погибли и еще девять пострадали. Все потерпевшие были госпитализированы. 

Следователи не нашли доказательств, которые бы свидетельствовали, что мужчина знал лично кого-либо из жертв. Как уже сообщалось, его родные заявили, что он мог стрелять в родственника из-за семейной ссоры.

Добавим, что ранее после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы. Также мы писали о том, что Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы. 

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Тег США, улица, стрельба, сиэтл

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Источник:

ТАСС

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