В США произошла стрельба, есть погибшие
Трое человек получили ранение из-за стрельбы на улице
Неизвестный открыл стрельбу на улице в американском Сиэтле, три человека были ранены, один убит.
Нападавший задержан. Какими мотивами он руководствовался, пока не уточняется.
Напомним, что ранее мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, после чего скрылся с места происшествия.
Известно, что в результате произошедшего три человека погибли и еще девять пострадали. Все потерпевшие были госпитализированы.
Следователи не нашли доказательств, которые бы свидетельствовали, что мужчина знал лично кого-либо из жертв. Как уже сообщалось, его родные заявили, что он мог стрелять в родственника из-за семейной ссоры.
Добавим, что ранее после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.
Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы. Также мы писали о том, что Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы.
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