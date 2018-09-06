В США произошла стрельба в банке, погибли четыре человека

Сегодня, 22:10

Инцидент произошел в центре города, в 30-этажном здании


фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

Сегодня, 6 сентября, в американском Цинциннати (штат Огайо) произошла стрельба, жертвами которой стали четыре человека.

Инцидент произошел в центре города, в 30-этажном здании, в котором располагается штаб-квартира американской банковской корпорации Fifth Third Bank.

По словам начальника местной полиции Элиота Айзека, стрелок открыл огонь по людям, после этого он вступил в перестрелку с полицейскими в вестибюле банка.

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Он погиб, однако обстоятельства его смерти пока не известны.

Один из тех, по ком стрелял злоумышленник, умер на месте происшествия, еще двое скончались в больнице.

Ранее в американском штате Огайо в ночном клубе произошла стрельба, в результате которой погибла женщина и семеро человек получили ранения. Инцидент произошел поздно ночью. Пока неизвестно, кто открыл стрельбу и какими мотивами он мог руководствоваться. 

Также в результате стрельбы, открытой неизвестным в многоквартирном жилом комплексе в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния, пострадали десять человек, включая детей. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 3 сентября.
банк, США, жертва, стрельба, инцидент
Источник:

Associated Press

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