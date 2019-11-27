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В США произошла стрельба в школе: есть пострадавшие

27 ноября, 04:26

Пострадавшие были доставлены в больницу

Архівне фото: Pixabay

Архівне фото: Pixabay / Фото: Pixabay

Минимум два человека пострадали в результате стрельбы у начальной школы в городе Ванкувер американского штата Вашингтон. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса шерифа округа Кларк.

Пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние на данный момент неизвестно.

Полиция установила личность нападавшего и начала преследование, в ходе которого подозреваемый застрелился.

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Ряд близлежащих улиц в настоящее время перекрыт для проведения расследования.

По данным местной газеты Columbine, инцидент произошел на автомобильной стоянке у здания школы во второй половине дня, когда занятия уже закончились.

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Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. На следующий день стрельбу устроили в центре Дейтона, были убиты девять человек.

Напомним, ранее в калифорнийской Санта-Розе старшеклассник пришел в школу с пистолетом и дважды выстрелил в другого подростка.

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США школа стрельба инцидент потерпевший

Источник: ТАСС

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