В США произошло мощное землетрясение
Эпицентр подземных толчков располагался в 46 км к юго-востоку от города Адак
Землетрясение магнитудой 4,8 балла по шкале Рихтера произошло в американском штате Аляска.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 46 км к юго-востоку от города Адак.
Очаг землетрясения залегал на глубине 50,1 км.
На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Накануне серия подземных толчков магнитудой 5,0 зафиксирована в китайской провинции Цинхай.
Ранее мы писали, что 20 марта Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение.
Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.
Также смотрите в видеосюжете "Сегодня", как Индонезию в середине месяца накрыли наводнения из-за сильных дождей.
Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км.
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