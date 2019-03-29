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В США произошло мощное землетрясение

Сегодня, 19:02

Эпицентр подземных толчков располагался в 46 км к юго-востоку от города Адак

Фото: Pixabay
В США произошло мощное землетрясение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6c1/023/5c46c102369fe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6c1/023/5c46c102369fe.jpg США Эпицентр подземных толчков располагался в 46 км к юго-востоку от города Адак

Землетрясение магнитудой 4,8 балла по шкале Рихтера произошло в американском штате Аляска.
Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 46 км к юго-востоку от города Адак.

Очаг землетрясения залегал на глубине 50,1 км.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Накануне серия подземных толчков магнитудой 5,0 зафиксирована в китайской провинции Цинхай

Ранее мы писали, что 20 марта Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение.

Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Также смотрите в видеосюжете "Сегодня", как Индонезию в середине месяца накрыли наводнения из-за сильных дождей.

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. 

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Тег США, землетрясение, аляска, подземные толчки

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УНН

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