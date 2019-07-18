В США прокуратура завершила расследование финансирования кампании Трампа

Решение не означает, что прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк не выдвинет официальные обвинения в отношении Trump Organization, Трампа и его приближенных

Фото: AFP

Прокуратура американского штата Нью-Йорк завершила расследование данных о нарушении членами руководства группы компаний Trump Organization правил финансирования предвыборной кампании и инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила на своем сайте газета The New York Times, со ссылкой на суд нью-йоркского района Манхэттен.

Судья Уильям Поули распорядился предать гласности ряд следственных материалов, касающихся обысков в доме бывшего юриста президента США Майкла Коэна. "В настоящий момент расследование правительством нарушений завершено", — приводит издание письменное распоряжение Поули. "Настало время для того, чтобы любой американец получил возможность проверить материалы", — добавил судья.

Решение не означает, что прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк не выдвинет официальные обвинения в отношении Trump Organization, Трампа и его приближенных. Если это произойдет, то разбирательство грозит омрачить предвыборную кампанию республиканца по переизбранию президентом США на второй срок в 2020 году.

Ранее телеканал NBC сообщал, что отдел прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк по борьбе с коррупцией инициировал проверку на предмет возможных нарушений со стороны инаугурационного комитета Трампа. Ведомство планировало проверить расходы на его инаугурацию, состоявшуюся в Вашингтоне 20 января 2017 года. Как утверждали источники телеканала, прокуроров, помимо сведений о финансах, интересовала информация о гостях инаугурации и сопутствующих мероприятий.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Их часть была выплачена за молчание двум женщинам, утверждающим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Речь идет об экс-порноактрисе Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели Карен Макдугал.

Таким образом, он подтвердит большинство своих заявлений, сделанных прежде. Так, например, о том, что Трамп приказывал ему платить Стефани Клиффорд, Коэн заявлял еще прошлой весной.

Кроме того, бывший адвокат президента утверждал, что в 2014-2015 годах он оплачивал выгодные для Дональда Трампа результаты политических онлайн-опросов.

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