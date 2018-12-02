В США прошла акция с требованием освободить пленных украинских моряков

Активисти также собрали подписи, чтобы отправить петицию об освобождении моряков к сенаторам

В американском городе Сан-Франциско состоялась мирная акция протеста с требованием освободить 24 пленных украинских моряков, удерживаемых в России. Об этом сообщает Сhastime на своей странице в Facebook.

На демонстрацию собрались местные жители, украинцы и представители украинской диаспоры. У туристического порта 24 активисты надели условные кандалы и фуражки ВМС, символизируя незаконно удерживаемых моряков.

Рядом другие участники акции пришли с плакатами "Требуем санкций против России!", "Путин, убирайся из Украины" и "Освободите украинских моряков".

Также на акции собирали подписи неравнодушных, чтобы направить соответствующую петицию об освобождении моряков к сенаторам и донести информацию о российской агрессии в Украине.

Напомним, Напомним, 25 ноября Россия неожиданно напала на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор открыл огонь, ранив шестерых украинских моряков.

Позже "суд" оккупированного Симферополя избрал им меру пресечения в виде двух месяце ареста.

Как мы уже писали, украинских моряков из Крыма доставили в Москву, где сейчас 21 украинский моряк находится в СИЗО "Лефортово", еще трое – в больнице СИЗО "Матросская тишина".

Утром 2 декабря российский омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала о состоянии пленных украинских моряков, предоставив официальную информацию Людмиле Денисовой.