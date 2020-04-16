США против карантина, несмотря на тысячи погибших: фото и видео протестов

Крупнейшая акция прошла в Мичигане - тысячи человек вышли на автомитинг под капитолием

В то время, как в Нью-Йорке продолжает бушевать эпидемия коронавируса, а по количеству инфицированных штат обгоняет все страны мира, в других уголках США люди вышли на протесты против карантина.

Как сообщает USA Today, в частности, серия акций протестов прокатилась по штатам Огайо, Северная Каролина, Мичиган, Кентукки и Юта. Также на 16 апреля запланирована демонстрация в столице Вирджинии, городе Ричмонд.

Крупнейший протест состоялся 15 апреля в столице Мичигана – Ленсинге, где несколько тысяч человек проехали автоколонной мимо капитолия штата, где заседает местный конгресс и находится офис губернатора Гретчен Уитмер, которая на прошлой неделе ужесточила эпидемиологические меры. На машинах участники закрепили плакаты с требованиями отменить локдаун.

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Также сотни жителей штата Кентукки провели демонстрацию под окнами офиса своего губернатора Энди Бешира – они пели песни и кричали, чтобы сорвать телеобращение, с которым тот выступал.

Кроме того, несколько сотен человек прошли мимо здания муниципалитета города Сент-Джордж, штат Юта, требуя возобновить работу закрытых из-за режима изоляции предприятий. По данным журналистов, из-за введенных на время пандемии ограничений многие жители штата лишились работы.

По состоянию на 16 апреля в США насчитывается более 644 тысяч случаев инфицирования коронавирусом – это самый худший показатель среди всех стран мира. При этом жертвами эпидемии стали уже почти 30 тысяч человек, тогда как вылечившихся – более 52 тысяч.

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Напомним, несмотря на растущее количество новых инфицированных и погибших из-за эпидемии коронавируса, Дональд Трамп объявил, что США миновали ее пик.

В связи с этим в ближайшие дни в 29 из 50 штатов могут быть отменены санитарные ограничения по недопущению распространения эпидемии.

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