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В США проведут испытание лекарства против коронавируса на человеке

26 февраля, 04:24

Первым участником испытания стал гражданин США, эвакуированный с круизного судна Diamond Princess

Научно-медицинские учреждения США начали исследования новых препаратов против коронавируса COVID-19 на пациентах, у которых подтверждено заражение.

Первым участником испытания стал гражданин США, эвакуированный с круизного судна Diamond Princess, которое находится в японском порту Йокогама.

Об этом сообщает Национальный институт здоровья США.

"Медицинский центр Университета Небраски в городе Омаха начал неизбирательное контролируемое клиническое исследование, направленное на оценку безопасности и эффективности антивирусного препарата Remdesivir, который принимают госпитализированные взрослые пациенты с диагнозом коронавирусной болезни COVID-19", – отметили в учреждении.

При этом сообщается, что это первое клиническое испытание в США, которое проводится с целью оценки экспериментального лечения COVID-19. Американские специалисты отмечают, что результаты этого испытания могут быть использованы для оценки других исследований — как в США, так и в мире.

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В свою очередь, группа ученых Тяньцзиньского университета во главе с профессором Хуан Цзиньхаем заявила об успешной разработке пероральной вакцины против коронавируса.

А главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан сообщил, что четыре вакцины против коронавирусасейчас находятся в разработке и две из них могут начать тестировать на людях через три-четыре месяца.

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