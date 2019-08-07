Объем фондов, о которых идет речь, может составлять от 2 до 4 млрд долларов

/ Фото: Pixabay

В США проверят фонд помощи другим странам https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B 2019-08-07T06:55:15+03:00 США Объем фондов, о которых идет речь, может составлять от 2 до 4 млрд долларов

Администрация США заморозила часть выделенных американским Конгрессом средств, предназначенных для оказания помощи иностранным государствам. Как сообщает CNN, фонды не будут использовать, пока Государственный департамент США и Агентство США по международному развитию (USAID) не проведут их ревизию.

Они должны изучить, сколько средств находится на счетах и как они расходуются. Но средства необходимо истратить до 30 сентября, когда в США кончается финансовый год, иначе срок действия разрешения на их использования истечет.

Объем фондов, о которых идет речь, может составлять от 2 до 4 млрд долларов. Средства должны были быть израсходованы на финансирование международных организаций, международных миротворческих миссий, борьбу с наркотиками, здравоохранение, помощь в развитии, а также содействие вооруженным силам иностранных государств и помощь государствам в Европе, Евразии и Центральной Азии.

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"Счета, которые мы изучаем, включают в себя средства на финансирование программ, которые многие уже длительное время считают пустой тратой денег, например, покупка солнечных батарей для стран Карибского бассейна, финансирование космической программы Пакистана, футбольные лагеря в Гватемале, а также содействие тем странам, помощь которым в принципе не в интересах Соединенных Штатов", — заявил телеканалу представитель американской администрации высокого ранга.

Напомним, что ранее Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о "Бюджете США на 2020 на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Пентагону 300 млн долларов для предоставления помощи на политику безопасности Украине, что на 50 млн долларов превышает ассигнования текущего года.

Напомним, начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защиты ее границ.

Как сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматриваются Конгрессом США, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере по сравнению с текущим годом.

В сентябре 2018 года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

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