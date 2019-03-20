В США проверяют обновленное программное обеспечения для Boeing 737 Max

Проверка установки ПО является приоритетом для американского федерального авиауправления

Авиалайнер Boeing. Иллюстрация. Фото: AFP

В США проверяют обновленное программное обеспечения для Boeing 737 Max //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e88/102/5c8e881024f50.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e88/102/5c8e881024f50.jpg 2019-03-20T23:59:37+02:00 США Проверка установки ПО является приоритетом для американского федерального авиауправления

Федеральное авиационное управление США объявило о том, что занимается проверкой предлагаемого компанией Boeing обновленного программного обеспечения (ПО) для систем, применяемых в самолетах Boeing 737 Max.

"Ведущаяся проверка установки этого программного обеспечения является приоритетом для ведомства", — заявили в ФАУ.

16 марта Boeing заявила, что планирует выпустить обновленное программное обеспечение для систем, применяемых в ее самолетах Boeing 737 Max, в течение 7-10 дней. В заявлении компании отмечалось, что в течение нескольких месяцев после падения первого самолета Boeing 737 Max индонезийской авиакомпании Lion Air в Boeing "разрабатывали модификации программного обеспечения для управления полетом Boeing 737 Max".

17 марта эксперты из Франции расшифровали данные бортового самописца рухнувшего авиалайнера. Не слушая записи, они передали их эфиопской группе по расследованию причин аварии.

Напомним, как стало известно ранее, разрешение вернуться от пилота поступило уже через три минуты после взлета, когда самолет начал разгоняться до ненормальной скорости.

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Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.

Кроме того, мы писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечную дату запрета в ведомстве не сообщили.

Кроме того, ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.