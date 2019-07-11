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В США у пассажирского самолета отказал двигатель по время полета

11 июля, 16:19

На снятых пассажиром кадрах видно, как двигатель разваливался на лету


В США произошло ЧП на рейсе авиакомпании Delta Air Lines, чей лайнер ранее в этом году столкнулся с другим самолетом в аэропорту Амстердама.

Чрезвычайная ситуация случилась во время полета: один из пассажиров снял, как просто в небе у самолета сломался один из двигателей.

На опубликованных в сети кадрах видно, как турбина разваливается на лету.

Из-за поломки салон затянуло дымом. Лайнер следовал из Атланты в Балтимор, однако совершил безопасную аварийную посадку в Северной Каролине.

По словам экспертов, самолеты такого типа могут лететь и с одним двигателем, однако подобные повреждения бывают крайне редко.

Напомним, в прошлом году в России произошел похожий инцидент: прямо в небе у пассажирского самолета Ту-204 загорелся один из двигателей, в результате чего воздушному судну пришлось экстренно возвращаться в аэропорт.

Кроме того, весной в России у лайнера Boeing-737 авиакомпании Utair после запуска турбин из правого двигателя вырвались языки пламени. Хотя авиаперевозчик назвал ситуацию штатной, пассажиров эвакуировали и перенаправили на другой самолет.

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Тег США, пожар, самолет, огонь, двигатель, турбина, Delta

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