В США пума растерзала велосипедиста

В американском штате Вашингтон пума, обособленную популяцию которой США объявила вымершей, напала на двух велосипедистов, загнав их в ловушку.

Об этом сообщает Komo News со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в лесу неподалеку от Сиэтла. Велосипедисты столкнулись с животным во время утренней разминки на отдаленной дороге. Сперва пума напала на одного из них, затем бросилась за вторым, который в это время попытался скрыться от животного.

Первый пострадавший после нападения сел на велосипед и проехал еще несколько миль, чтобы позвонить в службу спасения, но не успел сообщить, что с ним произошло. Спасателям пришлось устанавливать местонахождение звонившего самостоятельно. Спустя некоторое время, они нашли мужчину в тяжелом состоянии и отправили в больницу.

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Второй велосипедист был найден мертвым, над его телом стояла пума. Животное застрелили.

Напомним, в китайском уезде Сичуань, провинция Хэнань, цирковой тигр напал на пожилого мужчину.

А в американском городе Колуза (штат Калифорния) пума запрыгнула в окно жилого дома и упала в кровать со спящей женщиной.