В США пятилетний мальчик спас из пожара сестру и вернулся за собакой: фото героя

Ной проснулся, когда почувствовал огонь в комнате, где он спал со своей двухлетней сестрой

Ной Вудс. Фото: facebook.com/bartowcountyfiredepartment

В США, где ранее пожарные спасли собаку, "откачав" ее кислородом, пятилетний мальчик Ной Вудс вынес из пожара свою двухлетнюю сестру, после чего вернулся, чтобы спасти собаку. История произошла в американском штате Джорджия. Об этом сообщает Bartow County Fire Department.

Как сообщается, Ной проснулся, когда почувствовал огонь в комнате, где он спал со своей двухлетней сестрой. Ной взял девочку и вытащил ее из дома через открытое окно. После этого он вернулся в дом и вынес оттуда собаку. Затем он побежал в соседний дом, где живет его дядя, и попросил о помощи. В доме на момент пожара спало еще шестеро членов семьи.

Ной Вудс. Фото: facebook.com/bartowcountyfiredepartment Реклама

Глава местной пожарной службе вручил мальчику почетную награду за спасение жизни.

Ранее сообщалось, что на Гаити, в результате пожара в несанкционированном детском приюте погибли 15 детей. Двое детей погибли на месте. Еще 13 умерли в больнице из-за удушья. Детей можно было спасти, но для этого не было оборудования. Спасатели прибыли на место происшествия на мотоциклах, у них не было баллонов с кислородом и машин скорой помощи.

Пожар на Гаити. Источник Reuters

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