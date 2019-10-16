Украсть Дали за полминуты: видео дерзкого ограбления в США

Мир потрясла новая дерзкая кража предметов искусства – из галереи Dennis Rae Fine Art в Сан-Франциско украли гравюру Сальвадора Дали "Горящий жираф".

Фото: abc7news.com

Созданный в 1966-67 годах испанским художником цветной офорт был центральным экспонатом проходившей в галерее выставки. Как сообщает ABC7, его стоимость оценивается в 20 тысяч долларов (около 500 тысяч гривен).

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Как видно на видеозаписях с камер наблюдения, мужчина в синей футболке, шортах и бейсболке зашел в галерею, а спустя 32 секунды неторопливо вышел уже с работой Дали в руках.

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Его предполагаемая сообщница осталась в это время стоять при входе.

"Они просто зашли в галерею и, вероятно, отвлекли одного из моих коллег", – утверждает директор Dennis Rae Fine Art Анджелла Келлет.

Любопытно, что экспонат должен был быть прикреплен к мольберту тросом, но по неизвестным причинам ни троса, ни карабина в момент похищения не было.

Пока что неясно, отстегнули ли злоумышленники трос заранее либо вор сумел его обрезать за те 32 секунды, что он находился в помещении.

Правоохранительные органы штата Калифорния расследуют случившееся.

Напомним, полгода назад стало известно о пропаже самой дорогой картины в мире – полотна легендарного Леонардо да Винчи под названием "Спаситель мира" (Salvator Mundi). Спустя пару месяцев она нашлась на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

"Сегодня" также сообщали о краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи ранее в этом году. На глазах многих очевидцев вор просто снял и вынес полотно из зала.

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