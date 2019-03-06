В США раскрыли секреты добычи кленового сиропа
Из сорока литров кленового сока получается только один литр сиропа
В США начался сезон варки кленового сиропа. Сок добывают так, как в Украине березовый – просто из дерева. Набирают ведрами и за три месяца нацеживают много. Но сиропа из того объема выходит очень мало.
Сезон варки сиропа начинается со сбора кленового сока через специальный желоб и накопления его в металлических ведрах. Течет такой сок с февраля по апрель. Сок собирают из взрослых деревьев. Свежий кленовый сок похож на березовый, но он немного слаще.
Чтобы сок превратился в сироп, его выливают на специальную большую сковороду и часами выпаривают так, чтобы он стал похожим на жидкую карамель. Поэтому из сорока литров кленового сока получается лишь литр сиропа.
В промышленных масштабах этот сладкий продукт изготавливают на севере США и Канаде. На крупных производствах уже давно не используют ведер, а к каждому дереву присоединен отдельный трубопровод, по которому сок перекачивают просто в цех, где он и становится кленовым сиропом.
Любимый завтрак американцев – это блины с кленовым сиропом. Бутылка с кленовым сиропом есть на каждой кухне жителя США или Канады. Без этого продукта они не представляют жизни.
Напомним, что ранее мы писали о том, как приготовить панкейки с кленовым сиропом. Канадские панкейки с кленовым сиропом – любимый завтрак малышей.
Добавим, что актриса Гвинет Пэлтроу поделилась рецептом полезного завтрака с орехами и кленовым сиропом.
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