В США раскрыли секреты добычи кленового сиропа

Из сорока литров кленового сока получается только один литр сиропа

В США раскрыли секреты добычи кленового сиропа 2019-03-06T16:13:00+02:00 США Из сорока литров кленового сока получается только один литр сиропа

В США начался сезон варки кленового сиропа. Сок добывают так, как в Украине березовый – просто из дерева. Набирают ведрами и за три месяца нацеживают много. Но сиропа из того объема выходит очень мало.

Сезон варки сиропа начинается со сбора кленового сока через специальный желоб и накопления его в металлических ведрах. Течет такой сок с февраля по апрель. Сок собирают из взрослых деревьев. Свежий кленовый сок похож на березовый, но он немного слаще.

Чтобы сок превратился в сироп, его выливают на специальную большую сковороду и часами выпаривают так, чтобы он стал похожим на жидкую карамель. Поэтому из сорока литров кленового сока получается лишь литр сиропа.

В промышленных масштабах этот сладкий продукт изготавливают на севере США и Канаде. На крупных производствах уже давно не используют ведер, а к каждому дереву присоединен отдельный трубопровод, по которому сок перекачивают просто в цех, где он и становится кленовым сиропом.

Любимый завтрак американцев – это блины с кленовым сиропом. Бутылка с кленовым сиропом есть на каждой кухне жителя США или Канады. Без этого продукта они не представляют жизни.

Напомним, что ранее мы писали о том, как приготовить панкейки с кленовым сиропом. Канадские панкейки с кленовым сиропом – любимый завтрак малышей.

Добавим, что актриса Гвинет Пэлтроу поделилась рецептом полезного завтрака с орехами и кленовым сиропом.

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