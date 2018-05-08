В США рассчитали летальный ядерный удар России
В США подсчитали возможное число жертв двух ядерных ударов России
Профессор американского Джорджтаунского университета Мэтью Крениг спрогнозировал потери США после серии двух последовательных массированных ядерных ударов со стороны России, сообщает The National Interest.
В ходе первого удара Россия, полагает эксперт, могла бы уничтожить 131 американский город, где проживают примерно 70 миллионов человек, а также снизить способность США к массированному ответу. Второй удар мог бы прийтись на еще 12 городов и привести к гибели 28 миллионов человек.
В случае, если США значительно сократят свой ядерный арсенал, в ходе второй атаки пострадают 82 миллиона человек. Это связано с тем, что российским ракетам придется поражать меньше ядерных целей на территории США, а также тем, что у Соединенных Штатов будет меньше ракет для поражения ядерных целей на территории России.
Такие оценки Крениг привел, отмечает издание, в своей вышедшей в феврале 2018 года монографии "Логика американской ядерной стратегии: почему важно стратегическое превосходство".
Недавно жителей острова Гавайи напугали угрозой ракетного удара. Позже американские власти назвали причину ложной тревоги. Федеральная комиссия связи США отметила, что у властей штата необходимых мер по контролю за такого рода оповещениями.
В декабре на острове испытали систему оповещения о ядерном ударе. Гавайи стали первым штатом в США, где за последнюю четверть века испытали систему оповещения.