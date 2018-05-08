В США рассчитали летальный ядерный удар России

Сегодня, 03:47

В США подсчитали возможное число жертв двух ядерных ударов России

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Профессор американского Джорджтаунского университета Мэтью Крениг спрогнозировал потери США после серии двух последовательных массированных ядерных ударов со стороны России, сообщает The National Interest.

В ходе первого удара Россия, полагает эксперт, могла бы уничтожить 131 американский город, где проживают примерно 70 миллионов человек, а также снизить способность США к массированному ответу. Второй удар мог бы прийтись на еще 12 городов и привести к гибели 28 миллионов человек.

В случае, если США значительно сократят свой ядерный арсенал, в ходе второй атаки пострадают 82 миллиона человек. Это связано с тем, что российским ракетам придется поражать меньше ядерных целей на территории США, а также тем, что у Соединенных Штатов будет меньше ракет для поражения ядерных целей на территории России.

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Такие оценки Крениг привел, отмечает издание, в своей вышедшей в феврале 2018 года монографии "Логика американской ядерной стратегии: почему важно стратегическое превосходство".

Недавно жителей острова Гавайи напугали угрозой ракетного удара. Позже американские власти назвали причину ложной тревоги. Федеральная комиссия связи США отметила, что у властей штата необходимых мер по контролю за такого рода оповещениями.

В декабре на острове испытали систему оповещения о ядерном ударе. Гавайи стали первым штатом в США, где за последнюю четверть века испытали систему оповещения.
Россия, США, последствия, оценки, потери, ядерный удар
Источник:

Lenta.ru

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