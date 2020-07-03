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В США рассказали, что влияет на скорость распространения коронавируса

3 июля, 02:42

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

На территории США были выявлены рекордные 50 655 случаев заражения коронавирусом за сутки

Скорость распространения коронавируса может увеличиваться в случае его мутации. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью JAMA.

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"Похоже на то, что определенная мутация может делать вирус более заразным. На этот счет ведутся споры, но я считаю, что полученные данные говорят нам о том, что существует определенная мутация, которая ускоряет репликацию размножение вируса и увеличивает его концентрацию в организме", – заявил он. Пока у ученых нет подтверждений того, что в результате данной мутации вирус становится более опасным для инфицированного.

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На территории США были выявлены рекордные 50 655 случаев заражения коронавирусом за сутки. Соответствующие данные привел Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей. По его информации, всего в США выявлено более 2,73 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 128,6 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,9 млн человек, около 520 тыс. умерли.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США скорость мутация коронавирус распространение

Источник: ТАСС

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