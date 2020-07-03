В США рассказали, что влияет на скорость распространения коронавируса

Скорость распространения коронавируса может увеличиваться в случае его мутации. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью JAMA.
"Похоже на то, что определенная мутация может делать вирус более заразным. На этот счет ведутся споры, но я считаю, что полученные данные говорят нам о том, что существует определенная мутация, которая ускоряет репликацию размножение вируса и увеличивает его концентрацию в организме", – заявил он. Пока у ученых нет подтверждений того, что в результате данной мутации вирус становится более опасным для инфицированного.
На территории США были выявлены рекордные 50 655 случаев заражения коронавирусом за сутки. Соответствующие данные привел Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей. По его информации, всего в США выявлено более 2,73 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 128,6 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,9 млн человек, около 520 тыс. умерли.
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