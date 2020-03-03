В США рассказали, когда сделают лекарство от коронавируса

Коронавирус в США - вакцина может не быть доступна до конца этого года

Новые лекарства для оказания помощи заразившимся коронавирусом могут быть готовы в США летом или в начале осени.

Об этом заявил на брифинге в Белом доме вице-президент Соединенных Штатов Америки Майкл Пенс.

"Вакцина от коронавируса может не быть доступна до конца этого года или начала следующего. Однако лекарства, которые позволят улучшить состояние людей, которые были заражены коронавирусом, могут стать доступны буквально этим летом или в начале осени", — сказал он.

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Американские фармацевтические компании сформировали консорциум для "совместной работы и обмена информацией с целью разработки лекарств и вакцин".

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Напомним, что Соединенные Штаты Америки могут ограничить сообщение с затронутыми коронавирусом странами. Такой вариант не исключает президент Дональд Трамп. "В надлежащее время мы можем это сделать", – сказал он

Добавим, что все заразившиеся коронавирусом граждане Соединенных Штатов Америки, за исключением одного, хорошо себя чувствуют. Об этом также заявил в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

Тем временем, смертоносный коронавирус лишил жизни еще более 30 человек в Китае.

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