В США рассказали о бое с ЧВК Вагнера

Сегодня, 06:08

Российское высшее командование в Сирии заверило, что там нет их людей, заявил Мэттис, добавив, что он отдал приказ уничтожить эти вооруженные формирования

Российские наемники. Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Российские наемники. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Журналисты американского издания The New York Times рассказали свою версию первого прямого вооруженного столкновения американских сил и российских наемников в Сирии. Оно произошло в феврале этого года в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как отмечает газета, на разных берегах реки Евфрат одновременно проходили две операции против боевиков террористической группировки "Исламское государство". Одну из них поддерживали американские военные, другую — российские бойцы, предположительно, ЧВК Вагнера.

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Во избежание столкновений военнослужащие регулярно обмениваются информацией по специальным каналам. Как утверждают журналисты, американцы несколько раз предупредили российскую сторону, что в том районе находиться очень опасно, поскольку там сконцентрированы вооруженные формирования. Российская сторона отметила, что "не может повлиять на сторонников Асада, проводивших операцию".

"Российское высшее командование в Сирии заверило нас, что там нет их людей", — заявил в апреле министр обороны США Джеймс Мэттис, добавив, что он отдал приказ уничтожить эти вооруженные формирования.

Ранее СБУ предупредила, что в Донецк прибудет новая банда "Вагнера".

Как сообщалось,  в МИД России признали, что россияне принимают участие в боях в Сирии и некоторые из них были убиты и ранены в результате недавних столкновений.

Речь шла о наемниках ЧВК "Вагнера", которые погибли в бою с американской армией в феврале 2018 года.

Как сообщалось, эксперты уверены, что президент РФ Владимир Путин знал о возможных последствиях атаки на позиции с американскими военными, но умышленно послал наемников на смерть, преследуя свои цели.
вагнер, американские военные, ЧВК Вагнера
Источник:

Lenta.ru

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