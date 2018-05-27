В США рассказали о бое с ЧВК Вагнера

Российское высшее командование в Сирии заверило, что там нет их людей, заявил Мэттис, добавив, что он отдал приказ уничтожить эти вооруженные формирования

Журналисты американского издания The New York Times рассказали свою версию первого прямого вооруженного столкновения американских сил и российских наемников в Сирии. Оно произошло в феврале этого года в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как отмечает газета, на разных берегах реки Евфрат одновременно проходили две операции против боевиков террористической группировки "Исламское государство". Одну из них поддерживали американские военные, другую — российские бойцы, предположительно, ЧВК Вагнера.

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Во избежание столкновений военнослужащие регулярно обмениваются информацией по специальным каналам. Как утверждают журналисты, американцы несколько раз предупредили российскую сторону, что в том районе находиться очень опасно, поскольку там сконцентрированы вооруженные формирования. Российская сторона отметила, что "не может повлиять на сторонников Асада, проводивших операцию".

"Российское высшее командование в Сирии заверило нас, что там нет их людей", — заявил в апреле министр обороны США Джеймс Мэттис, добавив, что он отдал приказ уничтожить эти вооруженные формирования.

Ранее СБУ предупредила, что в Донецк прибудет новая банда "Вагнера".

Как сообщалось, в МИД России признали, что россияне принимают участие в боях в Сирии и некоторые из них были убиты и ранены в результате недавних столкновений.

Речь шла о наемниках ЧВК "Вагнера", которые погибли в бою с американской армией в феврале 2018 года.

Как сообщалось, эксперты уверены, что президент РФ Владимир Путин знал о возможных последствиях атаки на позиции с американскими военными, но умышленно послал наемников на смерть, преследуя свои цели.