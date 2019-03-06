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В США расследуют махинации в бизнес-империи Трампа

Сегодня, 13:55

Выступление экс-адвоката президента в Конгрессе спровоцировало интерес к многомиллиардной компании Дональда Трампа

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Flickr
В США расследуют махинации в бизнес-империи Трампа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fb4/7d2/5c7fb47d2f0ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fb4/7d2/5c7fb47d2f0ad.jpg США Выступление экс-адвоката президента в Конгрессе спровоцировало интерес к многомиллиардной компании Дональда Трампа

Финансовый регулятор американского штата Нью-Йорк заподозрил принадлежащую президенту США Дональду Трампу строительную империю Trump Organization в нарушениях правил страхования.

В связи с этим, как сообщает CNN, управление финансовых услуг штата уже направило ее главному страховщику – компании Aon – запрос на предоставление соответствующих документов, что ее представители уже подтвердили.

"Мы можем подтвердить, что получили соответствующий запрос от Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк и в соответствии с принятой практикой намерены сотрудничать со всеми надзорными органами", – заявила пресс-секретарь Aon Донна Мирандола.

В то же время она подчеркнула, что корпоративные правила компании запрещают как-либо комментировать дела, которые касаются конкретных клиентов.

Журналисты утверждают, что поводом для расследования послужили показания экс-адвоката президента Майкла Коэна в Конгрессе. В частности, он заявил, что руководство Trump Organization искусственно завышало стоимость активов группы.

Напомним, ранее стало известно, что Trump Organization отказалась от планов строительства десятков отелей в стране из-за опасений, что политические оппоненты могут начать разбирательство на этот счет. 

Также, как мы уже писали, журналисты заподозрили Трампа в сомнительных схемах налогообложения в 90-х годах, благодаря чему он увеличил долю, которую он получил от империи недвижимости своего отца.

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Тег страхование, расследование, Трамп, коэн, Дональд Трамп, страховая компания, Trump Organization

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Источник:

ТАСС

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