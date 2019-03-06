В США расследуют махинации в бизнес-империи Трампа
Выступление экс-адвоката президента в Конгрессе спровоцировало интерес к многомиллиардной компании Дональда Трампа
Финансовый регулятор американского штата Нью-Йорк заподозрил принадлежащую президенту США Дональду Трампу строительную империю Trump Organization в нарушениях правил страхования.
В связи с этим, как сообщает CNN, управление финансовых услуг штата уже направило ее главному страховщику – компании Aon – запрос на предоставление соответствующих документов, что ее представители уже подтвердили.
"Мы можем подтвердить, что получили соответствующий запрос от Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк и в соответствии с принятой практикой намерены сотрудничать со всеми надзорными органами", – заявила пресс-секретарь Aon Донна Мирандола.
В то же время она подчеркнула, что корпоративные правила компании запрещают как-либо комментировать дела, которые касаются конкретных клиентов.
Журналисты утверждают, что поводом для расследования послужили показания экс-адвоката президента Майкла Коэна в Конгрессе. В частности, он заявил, что руководство Trump Organization искусственно завышало стоимость активов группы.
Напомним, ранее стало известно, что Trump Organization отказалась от планов строительства десятков отелей в стране из-за опасений, что политические оппоненты могут начать разбирательство на этот счет.
Также, как мы уже писали, журналисты заподозрили Трампа в сомнительных схемах налогообложения в 90-х годах, благодаря чему он увеличил долю, которую он получил от империи недвижимости своего отца.
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