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В США расстреляли авиабазу ВМС: есть раненый

21 мая, 19:25

Станислав Кожемякин

Неизвестный открыл огонь на базе военно-морских сил в Техасе

Спустя несколько месяцев после стрельбы на американской авиабазе во Флориде аналогичный инцидент произошел в другом штате США.

Ссылаясь на пресс-службу ВМС США, CNN сообщает, что утром 21 мая по местному времени неизвестный мужчина открыл огонь на территории военно-морской авиабазы Корпус-Кристи в штате Техас.

В результате случившегося один американский военнослужащий был ранен. На данный момент авиабаза закрыта.

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"Все ворота остаются закрытыми, в то время как на месте произошедшего работают ответственные лица. Военно-морская полиция уже выехала, на месте находятся правоохранительные органы штата и представители властей", – сообщили в ВМС.

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Как сообщили в отделении ФБР в Хьюстоне, бюро оказывает поддержку в расследовании обстоятельств инцидента.

Сообщается, что стрелка нейтрализовали, однако его личность не раскрывается.

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Напомним, в декабре прошлого года стрельба произошла на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор. Жертвами случившегося стали два человека и еще несколько были ранены.

А в этом году Иран совершил ракетный обстрел американской авиабазы Айн аль-Асадна западе Ирака. В результате, по версии Тегерана, погибли не менее 80 военнослужащих, но президент США Дональд Трамп утверждает, что погибших не было.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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