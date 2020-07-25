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Новый расстрел военной базы в США: есть жертва и раненый

25 июля, 07:30

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Чуть более чем за полгода во Флориде атаковали уже вторую военную базу

В США, где пару месяцев назад расстреляли авиабазу в Техасе, снова раздалась стрельба на военном объекте.

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На этот раз атака произошла на базе ВВС Херлберт-филд в штате Флорида, о чем заявили на странице военного подразделения в Facebook.

"Сообщается о внутренних беспорядках на базе с участием активного стрелка", – говорится в обращении.

В результате случившегося погиб один человек и еще один был ранен, их личности не разглашаются. Потерпевшего уже госпитализировали.

На данный момент все уже спокойно. После произошедшего Управление специальных расследований ВВС США начало расследование.

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Стрельбу на базе подтвердила командующая первым авиакрылом специальных операций ВВС США полковник Джоселин Шермерхорн, выразив свои соболезнования пострадавшим.

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"Я выражаю искренние соболезнования всем, кого затронула эта трагедия", – написала она в Facebook, поблагодарив медиков и правоохранительные органы.

Напомним, в конце прошлого года с коротким промежутком были атакованы два американских военных объекта.

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Сперва военных расстреляли на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор. Жертвами случившегося стали два человека и еще несколько были ранены.

А спустя несколько дней стрельба раздалась на территории авиабазы ВМС Пенсакола во Флориде, после чего были задержаны шестеро подданных Саудовской Аравии.

Также смотрите видеосюжет о стрельбе с разницей в несколько часов сразу в трех американских штатах:

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