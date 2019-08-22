В США расторгли контракт с Boeing для создания ракет-перехватчиков

Boeing в мае 2017 года получил контракт на 1 млрд долларов на разработку в рамках программы перехватчиков

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Министерство обороны США приняло решение расторгнуть контракт с американской корпорацией Boeing более чем на 1 млрд долларов по созданию улучшенных перехватчиков для защиты от возможных ракетных атак КНДР и Ирана. Об этом сообщил представитель Агентства по противоракетной обороне Пентагона Марк Райт.

По его словам, принятое "в связи с проблемой технической концепции" решение расторгнуть договор вступает в силу с четверга. В связи с этим будет ликвидирована и программа, в которой была задействована корпорация, по созданию перехватчиков нового поколения.

Boeing в мае 2017 года получил контракт на 1 млрд долларов на разработку в рамках программы перехватчиков, которые могли бы сбивать ракеты, "запущенные из КНДР и Ирана". По замыслу разработчиков, головная часть перехватчика должна была уничтожать ракету противника путем прямого столкновения с ней.

Однако, как пояснил Райт, заместитель министра обороны США Майкл Гриффин, который курирует в Пентагоне научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, "принял 14 августа решение ликвидировать программу". Взамен военное ведомство проведет тендер на разработку "нового перехватчика следующего поколения", указал представитель Агентства по ПРО.

"Окончание программы было ответственным решением, — говорится в распространенном заявлении Гриффина. — Программы по разработке [вооружений] иногда сталкиваются с проблемами. Проявив должную осмотрительность, мы решили, что путь, по которому мы идем, не будет плодотворным, поэтому мы больше не идем по этому пути".

Гриффин в мае обязал Boeing прекратить работу над перехватчиками, поскольку руководство Пентагона тогда пыталось решить, что делать дальше с программой, на которую уже было потрачено чуть менее 1,2 млрд долларов. "В конечном счете Минобороны определило, что проблемы технической концепции были настолько значительными, что их нельзя было преодолеть и было слишком сложно исправить", — сказал Гриффин.

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По словам Райта, подробности возникших проблем в разработке перехватчиков не будут опубликованы "из-за секретности программы".

Ранее США испытали крылатую ракету наземного базирования, дальность полета составила более 500 км, что было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты Америки в ближайшем времени после окончания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) хотят разместить в Азии ракеты средней дальности наземного базирования.

По информации ведомства, американские ракеты могут быть развернуты в Тихоокеанском регионе для противостояния растущему военному влиянию Китая.

Министр обороны США не уточнил, где могут быть размещены ракеты, отметив, что вопрос нужно сначала обсудить с союзниками, которых это касается.

Этот шаг Вашингтона может вызвать возмущение Пекина. Впрочем, по словам главы Пентагона, Китай не должен быть удивлен, поскольку США уже на протяжении определенного времени заявляли о таких намерениях. По его словам, 80% китайского ракетного арсенала подпадало бы под действие ДРСМД, а потому неудивительно, что США стремятся развернуть соответствующие мощности в регионе.

Напомним, мы сообщали, что страны НАТО поддерживают решение США о выходе из ДРСМД.

Кроме этого, в Министерстве иностранных дел России подтвердили прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Согласно документу на портале правовой информации РФ, соглашение перестало действовать по инициативе США.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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