В США разбился автобус с китайскими туристами: четверо погибших и много пострадавших

Фото: deseret.com

По меньшей мере четыре человека погибли и как минимум 17 пострадали в результате ДТП в американском штате Юта. В частности, близ национального парка Брайс-Каньон 20 сентября перевернулся автобус, который перевозил туристов из Китая. Об этом сообщает The Deseret News.

По данным патрульных, в автобусе находился 31 человек, включая водителя. Причины аварии пока что не сообщаются, однако известно о четырех погибших.

Фото: deseret.com

По данным издания The Deseret News, медики из госпиталя Гарфилда приняли 17 пациентов: трое в критическом состоянии, 11 в тяжелом состоянии и трое в удовлетворительном состоянии.

Посольство Китая в США также написало в твиттере о катастрофе: "Мы опечалены тем, что в Юте произошел несчастный случай с автобусом с китайскими туристами. Мы благодарны властям штата Юта за их помощь".

Напомним, ранее автобус с китайскими туристами съехал с дороги и упал в ущелье в Лаосе. Не менее 13 человек погибли. Еще более 30 человек пострадали, двое из них получили серьезные травмы.

Также сообщалось о том, что туристический автобус, возвращавшийся из Омана, попал в дорожно-транспортное происшествие в Дубае, не менее 15 человек погибли.

А о трагедии в Гималаях, где перегруженный автобус скатился вниз со склона в ущелье глубиной около 200 метров, вы можете узнать подробнее в видеосюжете:

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