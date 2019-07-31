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В США разбился истребитель-бомбардировщик F-18

Сегодня, 23:16

Самолет потерпел крушение возле военно-морской базы

Пилоты ВВС США не могут дать рациональное объяснение увиденному

Пилоты ВВС США не могут дать рациональное объяснение увиденному / Фото: The New York Times

В США разбился истребитель-бомбардировщик F-18 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/F-18%20Super%20Hornet.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/F-18%20Super%20Hornet.jpg США Самолет потерпел крушение возле военно-морской базы

Американский истребитель-бомбардировщик F-18 разбился в Калифорнии.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Самолет потерпел крушение возле военно-морской базы, расположенной примерно в 200 км к северу от Лос-Анджелеса. Информации о том, успел ли катапультироваться пилот, пока нет. Сейчас ведутся поисково-спасательные работы.

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Напомним, что ранее в США произошла авиакатастрофа F-16. Во время ЧП летчик успел катапультироваться и приземлился на взлетно-посадочную полосу (ВПП), а сам истребитель упал и пробил крышу одного из зданий коммерческого типа в нескольких десятках метров от ВПП.

По данным телеканала CNN, причиной крушения стала неисправность гидравлической системы истребителя. По данным командования базы, 12 человек, находившиеся в здании, пострадали.

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Ранее американские военные сняли на видео полет истребителей из состава палубной авиации Военно-морских сил США. Так, самолеты F/A-18 Hornets и Super Hornets показали, как взлетают с авианосца Enterprise (CVN 65) и садятся на него. Также пилот пролетает над водой на небольшой высоте, устраивает маневры на высокой скорости, осуществляет крены (наклоны) и на высоко скорости проносится над авианосцем.

Также мы показывали видео, как новейшие истребители США произвели дозаправку над морем. F-35B Lightning II дозаправились над Восточно-Китайским морем от танкера KC-130J

А самолеты авиационно-пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран" столкнулись во время выполнения фигур высшего пилотажа над авиабазой Йехаланка в городе Бенгалуру, после чего и потерпели крушение.

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США истребитель Калифорния разбился F-18

Источник: Интерфакс

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