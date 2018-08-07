В США разбился самолет с туристами: есть погибшие

После крушения самолета в американском штате Калифорния четверо поляков погибли вследствие новой авиакатастрофы – в штате Аляска. Небольшой туристический самолет разбился там на склонах горы, сообщает "Польское радио".

Падение самолета произошло на территории Национального парка Денали, где расположена самая высокая гора Северной Америки – Мак-Кинли.

Самолет, в котором летели поляки, принадлежал компании "K2 Aviation". Машина упала на скалистый горный склон. Самолет разбился на высоте 3 300 метров.

"Это была группа из девяти человек, но пять человек решили не лететь. Четыре человека улетели, все погибли, включая пилота", – сообщил почетный консул Польши Станислав Боруцкий.

Тело пилота пока не найдено и официально он считается пропавшим без вести. Однако сохраняется лишь небольшой шанс, что он выжил. Плохая погода также помешала спасательной операции и перевозке тел погибших.

Смерть поляков подтверждена. "Вертолет прилетел на место и спасатели добрались до обломков и к телам жертв. То, что они погибли, официально подтверждено", – сказал польский консул.

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Авиакатастрофа с польскими туристами произошла в субботу вечером. Однако американские власти только в понедельник сообщила о национальности жертв.

Крушения легкомоторных самолетов не редкость в США. Например, в начале июня у побережья Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет упал в океан. Два человека погибли, еще двое – пропали без вести.

Количество таких аварий напрямую связано с популярностью легкой авиации в Штатах – в целом по США зарегистрировано порядка 250 тысяч средств частной авиации, которые классифицируются как малый авиационный транспорт, и построено 5400 взлетно-посадочных полос для них.

Свыше 300 тысяч американцев имеют удостоверения частных пилотов. Регистрация летательных средств и получение "прав" проходят быстро. Например, вертолет можно оформить за 2-3 дня без последующего переоформления.