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В США разбился штурмовик морской пехоты, есть потерпевшие

21 мая, 05:41

Летчик успел катапультироваться

Фото: Wikipedia

Штурмовик Корпуса морской пехоты США AV-8B Harrier упал около населенного пункта Хэвлок, что в штате Северная Каролина. Летчик успел катапультироваться, но получил ранения. Об этом сообщил профильный интернет-портал Military.com.

"Место крушения оцеплено военными", — приводит портал данные Корпуса морской пехоты США. "Причина нештатной ситуации расследуется", — заверили в корпусе. Они не уточнили, какое задание выполнял экипаж боевого самолета.

По данным интернет-портала, катапультировавшийся пилот доставлен в медицинский центр, расположенной к северо-западу от авиабазы морской пехоты Черри-Поинт. AV-8B Harrier дислоцирован на этом военном объекте в Северной Каролине. Крушение не привело к гибели или ранению гражданских лиц.

Ранее истребитель F-16 разбился на авиабазе в Калифорнии. Отмечается, что на борту истребителя были боеприпасы.

Ранее американские военные сняли на видео полет истребителей из состава палубной авиации Военно-морских сил США. Так, самолеты F/A-18 Hornets и Super Hornets показали, как взлетают с авианосца Enterprise (CVN 65) и садятся на него. Также пилот пролетает над водой на небольшой высоте, устраивает маневры на высокой скорости, осуществляет крены (наклоны) и на высоко скорости проносится над авианосцем.

Также мы показывали видео, как новейшие истребители США произвели дозаправку над морем. F-35B Lightning II дозаправились над Восточно-Китайским морем от танкера KC-130J

А самолеты авиационно-пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран" столкнулись во время выполнения фигур высшего пилотажа над авиабазой Йехаланка в городе Бенгалуру, после чего и потерпели крушение.

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Тег США, крушение, самолет, пилот, раненные , штурмовик

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Источник:

ТАСС

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