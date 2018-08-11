В США разбился угнанный самолет

Сегодня, 09:05

В момент происшествия на судне не было пассажиров

Фото: Flickr/Albert
Фото: Flickr/Albert

В США рядом островом Кетрон в штате Вашингтон разбился самолет авиакомпании Alaska Airlines. Об этом сообщает телеканал ABC 

Перед вылетом лайнер угнали из аэропорта города Сиэтл. Это сделал один из сотрудников. К месту инцидента направились спасатели.

В аэропорту Сиэтла рассказали, что в момент инцидента на борту судна не было пассажиров.

Ранее в США легкомоторный самолет упал на автомобильную стоянку. В результате аварии погибли пять человек. Никто из находившихся на стоянке не пострадал. Крушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн. Когда произошла авария, самолет направлялся в аэропорт. Экипаж воздушного успел объявить о чрезвычайной ситуации на борту до того, как самолет рухнул землю.

Также 4 августа, в результате крушения в Швейцарии старинного самолета Junkers Ju-52 погибло 20 человек. Обломки самолета нашли на высоте 2450 метров над уровнем моря, в месте, окруженном со всех сторон пиками.

Также в Швейцарии в субботу, 4 августа на территории полукантона Нидвальден потерпел крушение легкомоторный самолет.
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