В США разбился военный вертолет: есть погибшие

Двое военнослужащих погибли, трое получили ранения при падении военного вертолета Black Hawk в американском штате Калифорния. Об этом сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на Командование специальными операциями Армии (сухопутные войска) Соединенных Штатов.

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"Боевая единица Командования специальными операциями Армии США проводила тренировку поблизости от города Коронадо в штате Калифорния 27 августа, когда произошел воздушный инцидент. Двое военнослужащих погибли и трое пострадали. Территория оцеплена, ведется расследование инцидента", — говорится в сообщении.

По данным издания, инцидент произошел на острове Сан-Клементе, расположенном примерно в 112 км к западу от города Сан-Диего. На острове расположены аэродром, полигон и тренировочный комплекс, которые используются армейскими подразделениями специального назначения.

Ранее сообщалось, что в США вертолет с людьми рухнул в реку. На борту воздушного судна находились четыре человека. Троим людям из вертолета удалось выбраться и всплыть.

Напомним, ранее в американском городе Уэст-Джордан в штате Юта небольшой самолет Piper PA-32 потерпел крушение. В результате погибли три человека.

Видео: ATN_NEWS, Telegram

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