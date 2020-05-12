В США разрабатывают восемь вариантов вакцин от коронавируса

На данный момент в США, где жертвами опасной инфекции стали уже более 80 тысяч человек, разрабатывается по меньшей мере восемь потенциальных вакцин от коронавируса.

Об этом заявил ведущий эпидемиолог США доктор Энтони Фаучи во время видео слушаний в Сенате.

"У нас много кандидатов, и мы надеемся, что у нас будет много победителей. Другими словами, это несколько ударов по воротам", – он.

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Фаучи надеется, что по итогу клинических испытаний хорошие результаты покажут сразу несколько препаратов, добавив, что эффективность будущей вакцины пока что считается "большим неизвестным".

В тренде Эксперт рассказала, что затрудняет разработку вакцины против коронавируса

Кроме того, по его словам, на данный момент лишь одна вакцина проходит клинические испытания. При этом он не упомянул название препарата.

Ранее Трамп сомневался, что США создадут вакцину против коронавируса в 2020 году. Американский президент сообщил, что каждый день получает сведения о том, как идет создание вакцины, в том числе от производителя фармацевтических препаратов Johnson & Johnson.

Ранее сообщалось, что в Израиле заявили о создании вакцины против коронавируса. Она нейтрализует вирус в организме человека.

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