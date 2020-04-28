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В США разработали план тестирования на коронавирус

28 апреля, 00:50

Елена Кузьмич

Власти намерены наращивать усилия по проведению тестирования для афроамериканских и латиноамериканских слоев населения

В США, где запускают экономику и выходят из карантина, власти разработали для штатов план тестирования по выявлению коронавирусной инфекции и программу быстрого реагирования. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Кампания по тестированию проходит очень хорошо, никто не жалуется, — сказал Трамп. — Проведено более 5,4 млн тестов, больше, чем в любой другой стране мира, Темпы очень серьезно наращиваются". "Для поддержки штатов мы представляем план тестирования и программу быстрого реагирования", — добавил президент. При этом хозяин Белого дома не пояснил, в чем состоит суть нововведений.

По его словам, власти намерены наращивать усилия по проведению тестирований для афроамериканских и латиноамериканских слоев населения.

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По данным информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, в США зафиксировано более 983 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли свыше 55 тыс. человек.

Также ранее сообщалось, что США потратят на борьбу с пандемией еще 484 млрд долларов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США тест коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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