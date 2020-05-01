В США разработали тест для выявления бессимптомных носителей коронавируса

Текст позволит выявлять наличие коронавируса уже через 24 часа после заражения

В США, где ранее появился план тестирования на новую пневмонию, военные разработали тест для выявления коронавируса, который может показать наличие новой пневмонии у его носителя до того, как человек сможет заражать окружающих.

Об этом пишет The Guardian.

Разработчики надеются, что текст позволит выявлять наличие коронавируса уже через 24 часа после заражения, то есть за несколько дней до того, как у зараженного могут проявиться симптомы заболевания. Это примерно на четыре дня раньше, чем позволяют выявлять имеющиеся тесты.

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Тест стал результатом разработок Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA – Ред). Это управление первоначально занималось проектами, которых можно применять в ходе вооруженного конфликта. Но с началом пандемии коронавируса исследовательская программа была переориентирована на нужды борьбы с COVID-19.

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"Эта разработка позволит в мировых масштабах заполнить пробел с диагностированием (COVID-19 – Ред)", – заявил изданию глава лаборатории биотехнологий DARPA доктор Брэд Рингайзен, заметив, что речь идет об абсолютно инновационном решении.

Теперь ожидается получение разрешения на использование теста от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Разрешение должно появиться в течение недели.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу.

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