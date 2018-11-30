В США разрешили продать Польше 20 современных ракетных установок

Ориентировочная сумма соглашения составит 655 млн долларов, а заниматься поставками будет компания Lockheed Martin

Государственный департамент США одобрил сделку, заключенную с польским правительством, о продаже 20 реактивных систем залпового огня, сообщили 30 ноября в Агентстве по оборонному сотрудничеству и безопасности американского министерства обороны.

"Госдепартамент разрешил возможную продажу Польше 20 высокомобильных систем ракетной артиллерии (HIMARS) М124 и прочего связанного с ними оборудования", – гласит заявление Пентагона.

Как отмечается, ориентировочная сумма соглашения составит 655 млн долларов, а основным подрядчиком, который займется поставками систем, выступит компания Lockheed Martin.

Соответствующая заявка уже поступила для утверждения в Конгресс.

В Пентагоне утверждают, что данный договор не изменит военный баланс в регионе, но пойдет на пользу как внешней политике, так и национальной безопасности США через укрепление безопасности союзника Вашингтона по НАТО, а саму Польшу назвали "важной силой в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

Как отмечается, сделка согласуется с курсом США по обеспечению ключевых союзников в Восточной Европе современными системами вооружений и поможет Польше "модернизировать свои вооруженные силы и расширить возможности по укреплению национальной обороны и сдерживанию региональных угроз".

Напомним, ранее в этом месяце ВВС США провели очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Кроме того, глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Киев договаривается с Вашингтоном о новых поставках оружия.

Также ранее украинский посол в США заявлял о готовности США увеличить объемы военной помощи Украине.