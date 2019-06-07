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В США ребенка унесло в открытое море на надувном единороге

7 июня, 14:40

Спасатели обнаружили мальчика за 5 километров от берега


Американские волонтеры спасли восьмилетнего ребенка, которого унесло в море в штате Северная Каролина.

Маленький мальчик оказался в пяти километрах от берега на надувном единороге, который, как утверждают спасатели, сыграл роль парусника.

Когда налетел ветер, ребенка тут же унесло от берега, однако его приключения в море закончились хорошо – маленького путешественника вернули на берег взволнованным, но счастливым родителям.

Напомним, что в январе 3-летний мальчик Кейси Хэтуэя трое суток блуждал в лесах Северной Каролины. Его нашел местный житель в зарослях шиповника – ребенок был голодным, замерзшим и звал маму. Оказалось, что от его дома до места, где его нашли, 45 минут пешком взрослого мужчины. Дома найденный ребенок рассказал родителям, что все время в лесу он находился с медведем.

Мы также писали, что в этом же штате спасли восьмилетнюю Лею Каррико и ее пятилетнюю сестер Кэролайн за несколько часов до урагана. Несмотря на запрет родителей, девочки пошли гулять в лес. Обнаружили их в двух километрах от дома через 44 часа после исчезновения. Девочки прятались под кустом и грелись, прижимаясь друг к другу. 

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Тег ребенок, море, мальчик, Северная Каролина

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