В США реформируют полицию после масштабных протестов

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции. В документе говорится о более строгих правилах применения силы полицейскими.

Также выделят федеральные гранты на подготовку сотрудников правоохранительных органов, чтобы поощрить использование стражами порядка практики мирного разрешения конфликтов. Власти будут рассматривать жалобы на применение полицейскими силы. Нововведения призваны улучшить обмен информацией между госструктурами, чтобы, в том числе не принимать на работу в полицию людей без полной проверки биографии.

"Это большой шаг, который раньше не предпринимался", —заявил Трамп. По его словам, удушающие приемы будут запрещены.

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"За исключением тех случаев, когда под угрозой находится жизнь сотрудника полиции", — уточнил он.

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Полицейским будут помогать работники социальной сферы в таких делах, не связанных с насилием, как наркомания, отсутствие постоянного места жительства и психические расстройства. Это делается для того, чтобы обеспечить хорошие взаимоотношения между правоохранительными органами и гражданами на всей территории США.

Заметим, что 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе в штате Миннесота. Полицейский надавил на шею задержанного коленом. Впоследствии мужчина скончался, видео его задержания попало в интернет и вызвало массовые акции протеста в США и во всем мире.

Также сообщалось, что в США 75-летний мужчина получил травму мозга после стычки с полицейскими.

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