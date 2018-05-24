В США родители через суд пытаются выселить сына из дома

Майкл заявляет, что родители не просили делить с ними бытовые траты и выселять его не имеют права

В США родители в принудительном порядке выселили из дома своего сына. Ему было уже 30, но он нигде не работал. Все расходы за жилье ложились на плечи родителей. Чтобы выселить парня, пришлось подавать в суд.

В дом семья Ротондо въехала, когда их сын был подростком. Майкл окончил школу, поступил в колледж. Но вскоре вылетел из него, не осилив математику. В 22 сын вернулся в родительский дом. Нигде не работал, с оплатой счетов не помогал, с ремонтом тоже. И через несколько лет терпение родителей лопнуло. Сначала они уговаривали сына съехать по-хорошему. Прислали официальное извещение о выселении. Даже деньги на первое время предлагали.

Сын не отреагировал. Тогда родители обратились в суд.

30-летний Майкл объяснял судье, почему ему восемь лет не везло с работой. Мол, из магазина электроники уволился, потому что там ему не подошли условия труда. Сейчас он – якобы успешный бизнесмен. Чем занимается, не признается. И его оправдания лишь веселят судью.

Майкл уверенно заявляет, что родители не просили делить с ними бытовые траты и выселять его не имеют права.

Американцы, опрошенные "Сегодня", считают, что Майкл засиделся на шее родителей, но признают, что одному сейчас жить непросто.

По официальной статистике, сейчас почти треть молодых американцев селятся после окончания университета у родителей. Примерно столько же переезжают к супругам. И гораздо меньше становится тех, кто снимает жилье сам или вскладчину с друзьями. Майкл Ротондо покидать отчий дом не намерен. Будет подавать апелляцию.

Напомним, в Киеве арендатор убил хозяйку квартиры и ее дочь, чтобы не выселяться.

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