В США родители заставляли маленьких детей жить в собачьей будке
Пока пятилетняя девочка и ее брат спали в конуре, еще два малыша жили в комнате вперемешку с котами и фекалиями
Полиция американского Техаса спасла маленьких детей от собственных родителей – девочку и мальчика четырех и пяти лет неожиданно обнаружили в тесной собачьей конуре.
Как только полицейские отошли от шока, их ждал новый. В соседнем доме находились еще двое детей – мальчики одного и трех лет отроду. Вся малыши – грязные, голодные и полуголые.
"В спальне были страшная вонь и грязь. Все вперемешку: грязная одежда, постель, матрасы, моча, фекалии, коты", – говорит местный шериф Лейн Эйкин.
Полицию в свой дом 24-летние хозяева вызвали сами. Они часто ссорились и дрались, но когда правоохранители уладили их конфликт, неожиданно услыхали детский плач.
"Все продукты в доме были под замком. Еды было много. Но дети были голодные и хотели пить. Мы их накормили, напоили. Сейчас они в больнице", – утверждает шериф.
Сейчас полиция выясняет, почему родители умышленно довели своих детей до истощения, а прокуратура уже предъявила им соответствующие обвинения.
Напомним, осенью во Франции начали судить Розу-Марию Да Круз, которая два года морила голодом и прятала от родных своего новорожденного ребенка.
Также мы писали о гибели трех детей в США – малыши играли во дворе, а когда мама одного из них отошла в туалет, залезли в морозильную камеру, и крышка захлопнулась.
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